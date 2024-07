Anna Dereszowska przeżywa teraz w swoim życiu wyjątkowy okres, ponieważ spodziewa się drugiego dziecka. Pomimo to aktorka nie odpuszcza i wciąż pracuje. Ostatnio pojawiła się na okładce nowego numeru magazynu Hot Moda. Zobacz: Pierwsza okładka ciężarnej Dereszowskiej: Moda powinna służyć mnie, nie ja jej

Odkąd gwiazda związała się z fotografem Danielem Dulniakiem media dopatrywaly się ciążowych krągłości i poważnych deklaracji. Tymczasem para nie planuje ślubu, a Dereszowska uważa, że już tworzą rodzinę, a żaden papierek jest jej do tego niepotrzebny. Znajomy aktorki wyznał na łamach gazety "Gwiazdy", że do hucznej ceremonii na pewno nie dojdzie:

Ania nigdy nie chciała brać ślubu. Fakt, przyjęła oświadczyny Daniela. Kocha go i nie chciała mu robić przykrości. Początkowo przygotowania do ceremonii odkładała na później.Teraz już jasno daje do zrozumienia, że do wesela nie dojdzie.