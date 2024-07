8-letnia Maddie, siostrzenica Britney Spears miała poważny wypadek na quadzie! Jak podają zagraniczne portale, pojazd wpadł do stawu i przygniótł kierującą nim dziewczynkę. Matka dziewczynki Jamie Lynn Speras i jej mąż rzucili się od razu na ratunek. Maddie żyje, ale jej stan jest krytyczny. Nie wiadomo, czy z tego wyjdzie.

Potrzebuję waszego wsparcia i modlitwy - napisała zrozpaczona Britney Spears pod zdjęciem swojej siostrzenicy.

W jakim stanie jest siostrzenica Britney Spears?

Jak informuje TMZ, Maddie dostała quada w tamtym roku na swoje urodziny. W niedzielę 5 lutego przed godziną 15 doszło do tego tragicznego wypadku. Maddie bawiła się na posesji - jeździła quadem. 8-latka gwałtownie skręciła, ponieważ nie chciała wpaść do rowu melioracyjnego. Niestety nie udało jej się zapanować nad pojazdem - quad przewrócił się i wpadł do stawu. Pojazd przygniótł dziewczynkę, która znalazła się pod wodą. Obecnie 8-latka przebywa w szpitalu w Nowym Orleanie. Jej stan jest krytyczny.

Rodzina Spears apeluje do wszystkich, by uszanowali ich prywatność w tym ciężkim dla nich czasie, oraz prosi o modlitwę i wsparcie – oświadczył prawnik rodziny po plotkach, które ukazywały się po wypadku w mediach.

My mamy nadzieję, że dziewczynka szybko wróci do zdrowia! Życzymy jej tego z całych sił!

Britney prosi o modlitwę i wsparcie w tych trudnych chwilach.