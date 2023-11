Za nami 6. odcinek "Dance, dance, dance"! Tym razem z programu nie odpadła żadna z par, ale za tydzień poznamy już czwórkę finalistów. W programie walczą: siostry Kazadi, Kasia Dziurska i Emil Gankowski oraz Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. W 6. odcinku po raz kolejny w głosowaniu jurorów wygrały siostry Kazadi. Starsza z sióstr, Patricia zatańczyła solówkę do piosenki "Dirrty" Christiny Aguilery. Podczas przygotowań do występu aktorka nie ukrywała, że jest zawstydzona niektórymi figurami, jednak przełamała się, a jurorzy po raz kolejny docenili jej talent. Za ten występ otrzymała od jurorów 29,5 punktów. Ida Nowakowska po raz pierwszy dała "10"! Kazadi już w trakcie ocen jurorów bardzo wzruszyła się. Z jakiego powodu? Nie wiadomo. Można tylko się domyślić, że ten program wiele znaczy dla gwiazdy, która straciła dużo pewności siebie przez toksyczny związek, w którym była. Teraz znów pracuje nad tym, żeby czuć się kobieco i pewnie, a program bardzo jej w tym pomaga. Jednak nie wszyscy widzowie są zachwyceni tym, że aktorka i jej siostra zaszły w programie tak daleko. Skąd biorą się takie opinie?

Reklama

Siostry Kazadi są faworyzowane przez jurorów "Dance, dance, dance"?

To było show, na które czekałam. Byłaś drapieżna, technika wykonana perfekcyjne - zachwycała się występem Kazadi, Ida Nowakowska.

Jej siostra Wiktoria zatańczyła do piosenki "Sorry" Justina Biebera i dostała 27 punktów. Następnie siostry zatańczyły razem choreografię do piosenki Missy Elliott - "Gossip Folks" i otrzymały 28,5. Widzowie uważają, że siostry Kazadi są faworyzowane przez produkcję i jurorów, ponieważ ciągle otrzymują podobne utwory w stylu hip-hop, który jest im bardzo bliski.

Niesmaczna faworyzacja siostr Kazadi. Nie wiem za co byla ta 10 dla Patrici, chyba tylko za płacz. I to nie jest pierwszy raz, kiedy taka zgrywa. Ja wiem, ze emocje itp., ale to miałbyc program pelen pozytywnych emocji, a nie historii o jej rozstaniu ???? Bez sensu jest to ze siostry Kazadi dostają cały czas ten sam styl tańca i zawsze są wychwalane przez jury.. innych rzucają na głębokie wody.. chciałabym je zobaczyć np w tańcu współczesnym.. nie byłoby wtedy takiego wow Mam wrażenie że siostry Kazadii zawsze dostają podobne chorełki... Nigdy nie tańczyły Jazzu, współczesnego. Czegoś delikatnego. Zawsze jest podobnie. Reszta uczestników miała jednak różnego rodzaju choreografie - piszą internauci.

Zgadzacie się z tym? Siostry Kazadi mają łatwiej niż inne pary?

Patricia i Wiktoria są faworyzowane?

Za swój taniec w ostatnim odcinku Patricia dostała dwie dziesiątki - od Ewy i Idy

Reklama

Zobacz także: „Dance, dance, dance” to dopiero początek! Patricia i Victoria Kazadi planują kolejne projekty