W programie TVP2 „Dance, dance, dance” udowodniły, że mają nie tylko urodę, ale i niesamowitą smykałkę do tańca. Po kilku odcinkach show Patricia (31) i Victoria (18) Kazadi są w czołówce najlepiej tańczących duetów.

– Obie są stworzone do tańca i mają ten dar od Boga. Na scenie pięknie się dopełniają. Victoria jest delikatna, Patricia zaś bardziej drapieżna. Kiedy łączą się w duet, jest ogień – ocenia ich umiejętności jurorka show Ida Nowakowska.

Choć na parkiecie dziewczyny walczą o zwycięstwo i 100 tys. złotych, które przekażą na cele charytatywne, to dla nich liczy się coś więcej.

– Dzięki temu programowi jesteśmy zżyte bardziej niż kiedykolwiek. Trenujemy codziennie, więc mamy bliski kontakt, którego mi brakowało. Wspieramy się, dajemy sobie siłę, motywujemy wzajemnie. Nikt tak jak Victoria nie potrafi postawić mnie do pionu, a podobno to ja jestem starszą siostrą – mówi „Party” Patricia.

Ale udział w tanecznym show to dopiero początek wspólnej medialnej przygody sióstr Kazadi.

– Tworzymy fajny duet i grzechem byłoby tego nie wykorzystać – mówią tajemniczo dziewczyny.

Co planują?

Lekcja dojrzewania

Kiedy Patricia dostała propozycję udziału w „Dance, dance, dance”, początkowo w roli partnerki nie widziała wcale Victorii.

– Zastanawiałam się, czy przyjąć zaproszenie do programu, bo do tej pory byłam związana głównie ze stacją TVN, więc obawiałam się, jak to zostanie odebrane. Gdy dostałam zielone światło od dyrektora Miszczaka, zaczęłam poszukiwania drugiej połówki duetu. Kogoś, kto będzie profesjonalny, odpowiedzialny i z kim rozumiem się bez słów – zdradza aktorka.

Patricia najpierw rozważała udział swojego kolegi aktora. Okazało się jednak, że ma on wypełniony grafik.

– Olśniło mnie dopiero podczas niedzielnego obiadu u mamy. Naprzeciwko mnie przy stole siedziała Victoria. Wystarczyło jedno spojrzenie i już wiedziałam, że mam przed sobą idealną kandydatkę – dodaje Patricia.

Przekonanie młodszej siostry do tego, by wzięła udział w programie, nie było trudne, mimo tego, że Victoria do tej pory trzymała się z dala od show-biznesu i nie zamierzała iść w ślady siostry.

– Byłam zdziwiona, ale też szczęśliwa, że Patricia wybrała akurat mnie, bo mamy jeszcze brata i to on jest najlepszym tancerzem i gwiazdą w naszej rodzinie – śmieje się Victoria.

I była to dobra decyzja, bo dla 18-latki program okazał się przełomem nie tylko w relacjach z siostrą. Taniec, godziny zajęć z najlepszymi choreografami oraz walka z własnymi słabościami pomogły Victorii podjąć kluczowe decyzje dotyczące przyszłości.

– Chciałabym się rozwijać w tym kierunku. Marzę o połączeniu tańca z reżyserią, a możliwość zrobienia musicalu byłaby spełnieniem moich ambicji – mówi.

Victorii w tych planach kibicują nie tylko rodzice i starsza siostra.

– Vica jest zadaniowcem. Najpierw robi to, co trzeba, a stres zostawia sobie na koniec. Ma silny charakter, dobre serce, jest inteligentna – mówi Patricia.

Jej zdanie podzielają fachowcy.

– Może liczyć na moje wsparcie merytoryczne i lekcje, jeśli tylko sobie tego zażyczy. Ma ogromny potencjał, dlatego doradzam jej, by włożyła w taniec całe serce. Jeśli połączy go w przyszłości z reżyserią, może pięknie zapełnić niszę na rynku – twierdzi Ida Nowakowska.

Zmiana warty?

Victoria przyznaje, że nigdy nie rywalizowała ze swoją sławną siostrą i teraz też nie zamierza tego robić.

– Mamy podobną urodę, ale różne charaktery. W duecie jesteśmy nie do pokonania! – mówi Victoria.

I tę siłę dziewczyny zamierzają wykorzystać! Jak?

– Chcemy kontynuować przygodę z tańcem. Może niebawem uda się nam zorganizować dla dzieciaków muzyczno-taneczny camp sióstr Kazadi – zdradzają.

Inne plany? O tym na razie siostry nie chcą mówić, ale mają w planach wspólne projekty. Ale najpierw dziewczyny chcą pojechać na dłuższe wakacje do Londynu.

– W ramach rekompensaty zabierzemy ze sobą brata. Musimy mu jakoś wynagrodzić ten brak uwagi – żartują.

W programie „Dance, dance, dance” Patricia Kazadi występuje z młodszą o 13 lat siostrą Victorią.