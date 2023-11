Za nami pierwszy odcinek show "Dance Dance Dance" w TVP 2, gdzie występują m.in. Patricia Kazadi z siostrą! Gwiazdy mają za zadanie odwzorować choreografie z najbardziej znanych teledysków. Trafił im się klip do piosenki Destiny's Child - "Survivor", który dla aktorki ma teraz wielkie znaczenie. Chodzi o rozstanie z facetem?

Piosenka "Survivor" opowiada o porzuconej kobiecie, która nie poddaje się i udowodnia byłemu facetowi, że bez niego radzi sobie lepiej:

Patricia, zanim wyszła na scenę, ze wzruszeniem opowiadała o tym, jak trudne to dla niej zadanie:

Ta piosenka jest mi teraz bardzo bliska. Mówi o tym, co aktualnie przeżywam. Gdyby nie moja siostra, nie byłoby mnie tutaj - powiedziała gwiazda.

To oznacza, że Kazadi znów jest singielką...

W żadnym ze swoich partnerów się nie afiszowałam. To był długi związek, to nie było dla mnie dobre miejsce. Bardzo dużo siły dała mi Ewa Chodakowska. Mi to dało siłą - powiedziała później Patricia w rozmowie z Party.pl