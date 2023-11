Finał "Dance, dance, dance" coraz bliżej! O udział w ostatnim odcinku show TVP walczą trzy pary - siostry Kazadi, Kasia Dziurska i Emil Gankowski oraz Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. To właśnie ta ostatnia para najbardziej denerwuje się przed odcinkiem, który o wszystkim zdecyduje! Podczas treningu doszło do awantury między młodymi aktorami. Czy na planie programu uda im się powstrzymać emocje i dać z siebie wszystko? To oni wejdą do finału? Tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku, podczas którego każda z par zatańczy duet i dwie solówki. Kto wejdzie do finału?

Relacja z 6. odcinka Dance, dance, dance - solówki

Odcinek zaczął się od solówek. Jako pierwsza wystąpiła Patricia Kazadi, która miała za zadanie odtworzyć teledysk Christiny Aguilery do piosenki "Dirrty". Podczas przygotowań do występu aktorka nie ukrywała, że jest zawstydzona niektórymi figurami, które musi wykonać, a zwłaszcza bała się oceny swojej babci, która jest bardzo konserwatywna. Kazadi jednak przełamała się, co opłaciło się, bo jurorzy byli zachwyceni jej tańcem! Ewa i Ida dały jej po 10 punktów, a Robert 9,5! Kazadi popłakała się po ich ocenach. W sumie Patricia zebrała 29,5.

To było show, na które czekałam. Byłaś drapieżna, technika wykonana perfekcyjne - powiedziała Ida.

Kolejny był Adam Zdrójkowski, który zatańczył do piosenki Ushera "DJ Got Us Fallin' In Love". Jego tańcem była zachwycona Ewa Chodakowska, która dała mu 10 punktów! Ida była bardziej krytyczna.

Ja bym z chęcią z Tobą poimprezowała. Widać, że lubisz takie klimaty, ale tutaj wszystko było energiczne, jednak chwilami zbyt intensywne. Jeśli chodzi o styl tej choreografii to nie do końca się wpasowałeś. Daje 7,5 - powiedziała Ida.

Robert Kupisz dał mu 8,5 i w sumie Adam zdobył 26 punktów.

Jako kolejna zaprezentowała się Wiktoria Kazadi. Jej siostra dostała 29,5 puntów, wiec poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko. Wiktoria zatańczyła do piosenki "Sorry" Justina Biebera. Jak jej występ ocenili jurorzy?

Chciałabym, żebyś wreszcie zaatakowała. Chciałabym, żebyś została solistką i wyszła z chóru, z zespołu. To Twoja szansa, żeby zaprezentować się jako solistka, która rzuci nas na kolana - powiedział Robert.

Wiktoria w sumie otrzymała 27 punktów.

Po Wiktorii wystąpił Emil Gankowski, partner Kasi Dziurskiej. Co o jego występie powiedzieli jurorzy?

Ten program jest dla Ciebie największym wyzwaniem, bo Twoja sylwetka nie pomaga Ci w tańcu, a uważam, że zrobiłeś największy postęp - powiedziała Ewa Chodakowska.

Emil dostał 23,5.

Kolejna była Wiktoria Gąsiewska, której tańcem jurorzy byli zachwyceni. Nawet Ida Nowakowska dała jej 10 punktów!

Masz piękne długie ciało, a często takie ciało przeszkadza w dynamicznych choreografiach. A Tobie to nie przeszkadzało, byłaś solistką i tylko na Ciebie chciało się patrzeć - powiedziała Ida.

Wiktoria dostała 29,5.

Kasia Dziurska zatańczyła choreografię do piosenki Lady Gagi "Bad romance".

Jesteś fenomenalna. Kaśka jesteś artystką, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Dajesz mi co tydzień coś pięknego i zaskakującego - powiedziała Ewa Chodakowska.

Kasia otrzymała 30 punktów.

Relacja z 6. odcinka Dance, dance, dance - duety

Czas na duety. Zaczyna Kasia i Emil. Produkcja wybrała dla nich utwór A.R. Rahman, The Pussycat Dolls - "Jai Ho". Jak ich występ oceniło jury?

Emil widzę postępy, płynność ruchu lepsza jest u Ciebie, starałeś się być w punkt. Bardzo to doceniam. Kasia z kolei jest naszą błyskotką. Wszystko jest dobrze, ale czasami pozwól sobie Emil na trochę zabawy - powiedziała Ida.

Para otrzymała 24,5.

Siostry Kazadi wykonały choreografię do piosenki Missy Elliott - "Gossip Folks". Jak jurorzy ocenili ich taniec?

Macie dryg do tańca, macie lekkość, Wy na treningach jesteście niepewne siebie, a na scenie czujecie się pewniej - powiedziała Ida.

Wiktoria i Patricia otrzymały 28,5.

Ostatnia para - Wiktoria i Adam. Para dostała piosenkę z filmu "Piękna i Bestia". Podczas przygotowań do tej choreografii między parą doszło do kilku kłótni, ale na parkiecie nie dali tego po sobie poznać. Co jury powiedziało o ich tańcu?

To jest krótki czas przygotowania, dlatego dziękuję wam za to, że daliście radę - powiedziała Ewa. Adaś chciałabym, żebyś bardziej zaczął doceniać Wiktorię, bo ona zrobiła dla Ciebie tutaj bardzo dużo. To, że nie mówi dużo, nie oznacza, że nie myśli dużo. Dzisiaj daje 7 - powiedziała Ida.

Za nami wszystkie występy! Tomasz Kammel ogłosił, że w tym odcinku nikt nie odpada. Punkty z dzisiejszego odcinka przejdą do kolejnego - pierwsze miejsce siostry Kazadi, drugie Wiktoria i Adam. trzecie Kasia i Emil. Za tydzień walka o finał!

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski

Katarzyna Dziurska i Emil Gankowski