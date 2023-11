1 z 4

Meghan Markle nie ma łatwego życia. Nie dość, że media na całym świecie śledzą każdy jej ruch, to jeszcze wciąż dostaje ciosy ze strony swojej rodziny. Jej najbliżsi robią wszystko, aby zniszczyć jej wizerunek. Piorą brudy publicznie i oskarżają ją o to, że jest egoistką, która dąży po trupach do celu. Szczególnie mocno atakuje ją jej starsza siostra, Samantha Grant. Kobieta robi wszystko, aby upokorzyć księżną Sussex. W końcu członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej podjęli kroki, aby ochronić Meghan Markle. Co zrobili w tym celu? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

