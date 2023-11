4 z 4

Choć do porodu zostało jeszcze kilka miesięcy, para już przygotowuje się do tego ważnego dnia. Wiadomo już, że po narodzinach dziecka Meghan Markle i książę Harry zamieszkają w Frogmore Cottage w Windsor Estate. Para zamieszka blisko miejsca, w którym brali ślub. Jednak sentyment do zamku Windsor to nie jedyny powód, dla którego Harry i Meghan zdecydowali się na przeprowadzkę. Okazuje się, że książęca para nie chce mieszkać w Pałacu Kensington, który zajmują też William i Kate. Wszystko przez konflikt braci oraz ich żon.

„Właściwie to nie ma powodu, by ich londyńską rezydencją był Pałac Kensington. Jest tyle innych opcji, w tym zakup mieszkania za własne pieniądze. Kate i Meghan wiodą bardzo różny styl życia, ta różnica z czasem będzie się tylko pogłębiać”, stwierdził informator The Sun.

Polecamy: Kulisy koszmarnej kłótni między Meghan a księżną Kate! Poszło o księżniczkę Charlotte!