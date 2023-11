Nie od dziś wiadomo, że Meghan Markle żyje w konflikcie ze swoją najbliższą rodziną. Od kiedy została narzeczoną, a następne żoną księcia Harry'ego, jej siostra oraz ojciec nieustannie oczerniają ją w mediach. Konflikt między nimi trwa prawdopodobnie od momentu, gdy Meghan zaczęła robić aktorską karierę, a nasilił się, gdy została członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej. Teraz z kolei Samantha Markle, siostra Meghan, postanowiła złożyć jej świąteczne życzenia. Czyżby postanowiła pogodzić się z młodszą siostrą?

Być może siostra księżnej rzeczywiście miała zamiar pogodzić się z nią, ale... wyszło jak zawsze. Swoje życzenia Samantha opublikowała na łamach tabloidu "Mirror".

Święta to czas dla rodziny i wspomnień. Jak wiesz, tata próbuje się z tobą skontaktować i ranisz nas, unikając go. Życie jest krótkie, a wiesz przecież, że tata jest wspaniały. Proszę, daj mu radość w jego ostatnich latach, pokazując mu, że go kochasz. TERAZ. Proszę, przemyśl to.

Twoja siostra Samantha