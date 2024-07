Tegoroczne Walentynki Simon Cowell z pewnością zapamięta na długo, tego dnia bowiem na świat przyszło jego pierwsze dziecko. Syn otrzymał na imię Eric i jest owocem związku z młodszą o 20 lat partnerką Cowella, Lauren. Przypomnijmy: Simon Cowell ma powód do radości. Właśnie został ojcem

Kilka minut temu na twitterze producenta pojawiły się trzy zdjęcia przedstawiające całą rodzinę w komplecie oraz narodzonego 2 dni temu chłopca.

Jedno ze zdjęć zostało podpisane:

I never knew how much love and pride I would feel. (Nigdy nie myślałem, że mogę tak kochać i być dumny)