Wersow i Friz przywitali na świecie swoją pierwszą córeczkę. Fani Weroniki Sowy są w szoku, jak szybko młoda mama doszła do formy po ciąży. Teraz Wersow pokazała się w krótkich spodenkach i topie, odsłaniając swoją figurę.

Wersow pokazała brzuch 10 dni po porodzie

Wersow i Friz pokazują, jak spędzają pierwsze chwile z córką w domu. Mała Maja urodziła się 19. czerwca, a radosną nowiną influencerzy podzielili się w Dzień Ojca. Narodziny ich pierwszego dziecka były numerem jeden w sieci. Nawet panie w urzędzie nie pytały Friza o imię malucha, gdy przyszedł zarejestrować córkę. Wersow przez całą ciążę starała się pozostać aktywna. Podobnie jest po porodzie. Fani są pełni podziwu, jak szybko wraca do formy.

Wersow opublikowała dziś relację, na której pozuje w spodenkach i topie, które odsłaniają jej brzuch. Mała Maja przyszła na świat zaledwie 10 dni temu, trudno w to uwierzyć, patrząc na jej mamę.

To jest mój home look - [strój domowy - przyp. red.]. Przed chwilą była u nas pani położna.

Wersow wróciła do swoich ulubionych stylówek, które podkreślają jej figurę. To właśnie przez zaprzestanie ich noszenia, fani zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem, nie chce czegoś ukryć. Kiedy jednak zauważyli, że ukochana Friza publikuje zdjęcia od biustu w górę nie mieli wątpliwości, że ich teoria może okazać się prawdziwa. W tamtym przypadku nie mylili się. Wersow ogłosiła ciążę przepiękną piosenką, której słowa skierowane były do nienarodzonej jeszcze córeczki. Dziś Maja już jest z nimi, dając rodzicom ogrom szczęścia, dumy i spełnienia.

