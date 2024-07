Simon Cowell zaliczany jest do grona najbardziej wpływowych producentów na świecie. To dzięki niemu pojawiły się programy "Idol", "Mam talent" i "X Factor". Również dzięki niemu powstał zespół One Direction, którego aktualnie jest managerem.

Reklama

Zobacz: One Direction wyrusza w trasę. Zarobi miliony

Wczorajsze Walentynki Cowell z pewnością zapamięta na długo, na świat bowiem przyszedł jego pierwszy syn. Dziecko jest owocem miłości jego i młodszej o 20 lat Lauren. Dla 54-letniego producenta jest to pierwsze dziecko, jego dziewczyna ma już syna z poprzedniego związku.

Chłopiec urodził się zdrowy o czym Simon poinformował na swoim twitterze. Od rodziców dostał imię Eric.

Gratulujemy

Zobacz także

Reklama

Chłopcy z One Direction na plaży: