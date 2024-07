Charlie Sheen niespecjalnie przejmuje się krytyką i wyrzuceniem z serialu "Dwóch i pół". Już wkrótce poprowadzi swój własny talk-show.

Program będzie nosił nazwię - Charlie Sheen Live: My Violent Torpedo of Truth /Defeat is Not An Option Show ( Potężna eksplozja prawdy. Porażka nie wchodzi w rachubę).

Bilety na widownie show zostały wyprzedane w zaledwie kilka minut, a wspaniałomyślny Sheen postanowił przeznaczyć część dochodu na pomoc poszkodowanym w wyniku tsunami Japończykom.

Jak widać nie taki diabeł straszny...

