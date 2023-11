Selena Gomez wciąż rozpacza po rozstaniu z Justinem Bieberem. Piosenkarz był jej pierwszą wielką miłością. Ich fani byli niemal pewni, że ten związek przerodzi się w kochające się małżeństwo. Jakie więc było zdziwienie wszystkich, gdy na początku 2018 roku para nie dość, że się rozstała, to jeszcze Justin Bieber zaczął układać sobie życie z inną kobietą. Muzyk od kilku miesięcy jest w związku z Hailey Baldwin. Para ponoć wzięła już nawet cichy ślub! Przyjaciele Seleny Gomez przerwali milczenie i zdradzili, jak na te wieści zareagowała Selena Gomez...

Fani gwiazdy postanowili zdradzić, jaka była pierwsza reakcja piosenkarki po tym, jak dowiedziała się, że jej ukochany stanął na ślubnym kobiercu z inną kobietą.

- To była gorzka pigułka do przełknięcia. Justin był jej pierwszą miłością i było między nimi coś specjalnego. Oczywiście, była zazdrosna. Odcięła się i przestała odpowiadać na wiadomości przyjaciół. Jej znajomi wiedzą, że kiedy znika i ukrywa się ... coś jest nie tak - twierdzi informator "US Weekly".