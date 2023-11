Selena Gomez w szpitalu psychiatrycznym. Co się stało?

1 z 5

Wstrząsające wieści płyną do nas z zagranicy! Okazuje się, że Selena Gomez w ciężkim stanie trafiła do szpitala psychiatrycznego! Podobno artystka przeszła załamanie nerwowe. Lekarze próbują opanować sytuację. Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną tego załamania. Selena Gomez w ostatnim czasie przeszła sporo ciężkich chwil. Wstrząsem mógł być dla niej przede wszystkim ślub Justina Biebera i Hailey Baldwin.

Jak na dramatyczne wieści o swojej byłej ukochanej zareagował sam piosenkarz? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej?

