Zerwanie bywa bardzo trudnym doświadczeniem życiowym, po którym potrzeba czasu, żeby dojść do siebie. Z drugiej strony wielu osobom pozwala na zupełną odmianę życia, a nawet przekształcanie własnej osobowości, co w normalnych warunkach rzadko jest możliwe.

Zerwanie i rozwód to krytyczne wydarzenia życiowe

Zerwanie związku, szczególnie długoletniego, czy rozwód to bardzo trudne doświadczenia, które zalicza się do krytycznych wydarzeń życiowych. Są to takie momenty, które potrafią zatrząść życiem człowieka w posadach i postawić przed nim fundamentalne pytania o to, kim i jaki jest, jakiego życia pragnie, co sprzyja jego rozwojowi i z jaką osobą mógłby osiągnąć swoje marzenia. Choć czasami zerwanie czy rozwód mogą doprowadzić do pogrążenia się w rozpaczy nawet na parę miesięcy, to potrafią też być czynnikami, które zmieniają osobowość człowieka. W efekcie tego wiele osób staje się lepszymi ludźmi.

Jak zerwanie związku czy rozwód może wpłynąć na osobowość?

Choć wiadomo, że zerwanie związku, na przykład rozwód, mogą wpłynąć na osobowość człowieka, trudno przewidzieć, jak będzie w danym przypadku. Badania wykazały, że większe zmiany obserwuje się u osób, które wierzą w to, że są one możliwe niż u takich, które zakładają, że człowiek pozostaje taki sam przez całe swoje życie.

Jeżeli rozpad związku przebiega dość gwałtownie i zaskakuje jednego z partnerów, który dotychczas czuł się szczęśliwy w związku, to istnieją większe szanse, że dotknie go więcej negatywnych skutków, również w obrębie zmian osobowości. Z kolei osoby, które od lat czuły się nieszczęśliwe, częściej zmieniają się na lepsze.

Choć wyniki badań w tym zakresie nie są spójne, wygląda na to, że kobiety po rozwodach częściej stają się bardziej otwarte i ekstrawertyczne, dzięki czemu łatwiej nawiązywać im nowe relacje, podczas gdy w przypadku mężczyzn bywa odwrotnie.

Jak zerwanie toksycznego związku wpływa na osobowość człowieka?

Szczególnym przypadkiem zerwania jest wydostanie się z toksycznego związku. Już samo dokonanie tego kroku może wymagać wielu przemyśleń i zmian, a pierwszymi dominującymi uczuciami po rozstaniu często nie są żal i smutek, ale radość i poczucie wolności. Osoby takie często w znacznym stopniu zmieniają swoje życie, które dotychczas mogło być ograniczone przez toksyczny związek, w którym przebywały. Bardzo często zmiany te dotyczą również podejścia do relacji i większego skupienia się na bronieniu własnych granic i świadomości swoich pragnień.