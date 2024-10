W lipcu były kierowca Formuły1 Ralf Schumacher postanowił dokonać coming out'u i choć wsparło go wiele osób, w tym jego syn to musiał zmierzyć się z nieprzyjemnymi atakami byłej żony, Cory. Teraz 22-letni syn sportowca i modelki, David, postanowił wydać oświadczenie, w którym nie przebierał w słowach. Cora Schumacher zażądała natychmiast o usunięcie wpisu!

Ralf Schumacher i jego brat Michael Schumacher to znani kierowcy Formuły1, którzy od lat tworzyli wyjątkowy duet. Ostatnio o jednym z nim zrobiło się bardzo głośno, a to za sprawą zaskakującego wyznania. W latach 2001 - 2015 Ralf Schumacher miał żonę Corę, z którą doczekał się syna Davida. 22-latek poszedł w ślady znanego ojca i został kierowcą rajdowym. Jakiś czas temu Ralf Schumacher dokonał coming out'u i opublikował zdjęcie ze swoim partnerem. Sportowiec nie chciał dłużej się ukrywać, a wiele osób dało mu spore wsparcie. Była żona sportowca nie była jednak z tego zadowolona i publicznie opowiedziała o swoim żalu — dodając, że "czuję się wykorzystana podczas małżeństwa".

Najważniejsze wsparcie, które Ralf Schumacher otrzymał było od jego syna, Davida Schumachera. Natomiast jego była żona Cora Schumacher nie miała skrupułów, by publicznie atakować męża — oskarżyła go o zdrady i przemoc fizyczną. Syn pary nie wytrzymał i postanowił opublikować oświadczenie, w którym podkreślił, dlaczego trzyma stronę ojca. 22-latek opowiedział o zaskakującej historii z dzieciństwa.

Niestety moja matka ma — odkąd pamiętam — problemy psychiczne; jak możecie śledzić w mediach, raz jest lepiej, raz gorzej. Gdy miałem cztery lata to chciała rozbić się samochodem o drzewo - ze mną na miejscu pasażera - i skończyć to wszystko. Na szczęście bliski przyjaciel rodziny był wtedy z nami i ukrył jej kluczyki, więc nie mogliśmy wejść do auta

— można było przeczytać w już usuniętej wiadomości.