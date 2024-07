1 z 8

Krążą plotki, że już niebawem Sarah Jessica Parker ponownie wcieli się w rolę słynnej Carrie Bradshaw i zobaczymy ją z pozostałymi koleżankami w trzeciej części filmu "Seks w Wielkim Mieście". Dla fanów serii byłoby to prawdziwym spełnieniem marzeń, ale póki co Parker skupia się na wychowywaniu swoich pociech. Gwiazda jest regularnie widywana, gdy odprowadza do szkoły córki i trzeba przyznać, że te są już bardzo stylowe - co nie powinno dziwić. Aktorka stawia zaś przede wszystkim na wygodę. Mamy jednak nadzieję, że jeszcze zobaczymy ją w szalenie ekstrawaganckich stylizacjach a'la Carrie :)

Zobaczcie Sarah Jessikę Parker z córkami w Nowym Jorku: