Sarah Jessica Parker w chińskim "Harper's Bazaar"

1 z 7

Gwiazda kultowego serialu "Seks w wielkim mieście" Sarah Jessica Parker znana jest z oryginalnej urody. Może hollywoodzka gwiazda nie jest klasyczną pięknością, jednak w swoich ostrych rysach ma to "coś", co przyciąga uwagę. Ostatnio aktorka pojawiła się na okładce chińskiej edycji "Harper's Bazaar". Niestety sesja z jej udziałem nie należy do udanych, a przez niektóre zagraniczne media została już uznana za największą photoshopową wpadkę roku.

Graficy pracujący dla magazynu zamiast starać się złagodzić wyraźne rysy Sary, jeszcze bardziej je podkreślili. Aktorka z okładki straszy swoim wręcz demonicznym spojrzeniem. Na pozostałych zdjęciach nie prezentuje się lepiej. W drogich kreacjach od najlepszych projektantów wygląda jak perfekcyjnie wystylizowany transwestyta w modnym makijażu i lśniących włosach.

A wy co sądzicie o najnowszych zdjęciach Sary Jessici Parker?

Zobacz: Sarah Jessica Parker z córkami na zimowym spacerze