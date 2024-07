Sarah Jessica Parker uwielbia bawić się modą i wie jak przyciągnąć spojrzenia zgromadzonego tłumu. Aktorka, która pojawiła się na premierze filmu „I don’t Know How She Does It” w Moskwie, zachwyciła nas swoją kreacją. Parker założyła długą czerwoną suknię i pelerynę w tym samym kolorze z najnowszej kolekcji włoskiego projektanta Giambattista Valli. Gwiazda dobrała do niej złotą biżuterię i szpilki od Christiana Louboutina.

Przyznajemy, że Sarah Jessica Parker wyglądała zjawiskowo. Zgadzacie się z nami?

