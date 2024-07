Stacje radiowe i muzyczne kanały telewizyjne powoli zaczynają lansować potencjalne przeboje tegorocznych wakacji. Patent na piosenkę, którą wszyscy będziemy mimowolnie nucić podczas najbliższych miesięcy jest bardzo prosty: wpadająca w ucho melodia i nieskomplikowany tekst z często powtarzającym się refrenem.

Dużą szansę na tytuł hitu lata 2013 ma "Dalibomba" z repertuaru rumuńskiego muzyka Sandu Ciorby. Jego piosenka i teledysk już robią furorę w internecie. Utwór znany również pod tytułem "Dzika bomba" oparty na cygańskiej melodii szybko wpada w ucho i zostaje w pamięci na długi czas.

Sporych bodźców wizualnych dostarcza niecodzienny klip do tej piosenki. Widzimy w nim grupkę umięśnionych, acz wątpliwej urody mężczyzn, którzy nie wiedzieć czemu zdejmują i zakładają koszule. Całość okraszono dziwacznym tańcem kilku brunetek, w strojach rodem z lat 90-tych. Sam Sandu Ciorba sprawia zaś wrażenie jakby obok kamery, która go nagrywa było coś co jest zdecydowanie bardziej interesujące od samej kamery właśnie. Tak czy inaczej klip już wylądował na playlistach polskich kanałów muzycznych i stacji radiowych. Radzi sobie całkiem nieźle.

Ale czy przebój Sandu Ciorby ma szansę zdobyć serce polskich słuchaczy jak zeszłoroczna "Balada" Gusttavo Limy czy "Sexualna" dziewczyn z Mirami?

Oto polskie przeboje lata 2013: