Bella Swan (Kristen Stewart) w scenach podczas nocy poślubnej z Edwardem Cullenem (Robert Pattinson), ma na sobie kremową sukienkę do kolan z cienkim czarnym paseczkiem. Jak potwierdzają twórcy, kreacja ta jest „jedyną w swoim rodzaju, sukienką vintage”.

Całość uzupełniona jest klasycznymi czarnymi pantofelkami „Greenwich” projektu Michaela Korsa, które kosztują ok. 600 zł.



Sukienki podobne do stylu tej z filmu „Saga Zmierzch: Przed Świtem cz.1” można już od jakiegoś czasu kupić na internetowych aukcjach!



Skusisz się?



