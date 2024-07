Blog Mai Sablewskiej przyciąga coraz więcej czytelników. Była menedżerka gwiazd, która została doradcą wizerunkowym kosmetycznej firmy Rimmel doradza na swojej stronie co robić, żeby wyglądać i czuć się świetnie. "London look" promowany przez Sablewską doceniany jest przez wiele instytucji, które coraz częściej zapraszają ją do współpracy. Sablewska zdradziła ostatnio, że będzie doradzać bezrobotnym kobietom jak osiągnąć sukces (zobacz: Sablewska teraz będzie pomagać bezrobotnym).

Reklama

Okazuje się, że Maja Sablewska dostała właśnie kolejne zaproszenie. Tym razem działalnością byłej menedżerki zainteresował się Uniwersytet Warszawski!

- Przyjęłam zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego i wezmę udział w dyskusji dotyczącej szeroko pojętej blogosfery. Cieszę się i jest mi niezmiernie miło, że blog który ma na celu promowanie wolności w wyrażanie siebie, został przyjęty do grona wartych uwagi- pochwaliła się na swoim blogu Sablewska.

Reklama

Już 10 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się IV Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów. To właśnie wtedy Maja Sablewska będzie opowiadać o swoim blogu.