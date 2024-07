Maja Sablewska na swoim oficjalnym blogu znów podzieliła się wpisem, który można interpretować w dwojaki sposób. Kolejny raz menadżerka Toli Szlagowskiej szczerze ocenia show-biznes.



- W dzisiejszych czasach, gdzie wynik i sukces zależy od tego jak bardzo obrażasz "bliźniego swego" albo od tego jak długo potrafisz ukryć kompleksy pod strojem klauna i żonglować na "arenie" albo... jeszcze lepiej... jak długo walczysz oddając siłę przeciwnikowi i... dlaczego przez całe życie. Warto się zatrzymać (choćby w poczekalni... może ktoś w końcu odkryje lek na hipokryzję), tak po prostu się zatrzymać - napisała Maja - napisała Maja.

Podejrzewamy, że ma to związek z doświadczeniami Mai jakie nabyła, pracując w show-biznesie z Dodą czy Edytą Górniak.



Co wy na to?



