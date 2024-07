Jednym z odkryć odcinków castingowych programu The Voice of Poland była w tym sezonie Sabina "SaGo" Golanowska. Blond wokalistka z impetem wykonała na scenie przebój Whitney Houston "Queen Of The Night" i każdy juror chciał ją mieć w swojej drużynie. A już szczególnie Patrycja Markowska:

Reklama

- Rządzisz na scenie. Jesteś charyzmatyczna, żyjesz tymi dźwiękami i tą energią. Muszę cię mieć w swojej drużynie - razem dojdziemy wszędzie! - zachwycała się Markowska.

Sabina przystała na propozycję gwiazdy i zobaczymy ją w kolejnym etapie programu. Teraz natomiast możemy wsłuchiwać się w cover utworu "Falling Slowly", który Golanowska nagrała w duecie z Leszkiem Stankiem. Kto wiedział, że przystojny aktor potrafi też śpiewać? Musimy przyznać, że para brzmi razem bardzo ciekawie i klimatycznie.

A Wy komu kibicujecie w nowej edycji The Voice of Poland? Macie swoich faworytów?

Reklama

Zobacz też galerię zdjęć jurorów The Voice of Poland z planu programu: