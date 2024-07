Wszyscy zastanawiali się jak Kinga Rusin, do tej pory prowadząca show "You Can Dance" poradzi sobie w roli jurorki. Kinga postanowiła różnić się od poprzednich prowadzących i zamiast być kontrowersyjną stara się być jak najbardziej profesjonalna. O ile oczywiście można być profesjonalnym znając się na tańcu jedynie na podstawie swoich własnych obserwacji. Rusin jednak próbowała dorównać starym wygom, czyli Egurroli i Pirógowi dając konkretne uwagi.

Pierwsze "TAK", czyli bilet do Casablanki, Rusin powiedziała tancerce erotycznej. Zastanawia nas słabość TVN-u do tego rodzaju gwiazd, może to ze względu na jedną z byłych jurorek, stacja chętnie lansuje tego rodzaju "sztukę".

Co by jednak nie mówić nowa jurorka wypadła najbardziej naturalnie na tle swoich poprzedniczek. Również Kazadi, która z wdziękiem okazywała nieco skrajne emocje dodała programowi właściwej dlań świeżości.

A Wam jak podoba się nowa edycja muzycznego show?