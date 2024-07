Kinga Rusin słynie z bardzo dobrego gustu i idealnego wręcz dobioru ubrań do swojej sylwetki. Wpadki nie zdarzają się jej często. Tym razem, w dniu 11. rocznicy powstania programu "Dzień Dobry TVN" Rusin świętowała z innymi prowadzącymi w granatowej sukience, spod której rzucał się w oczy (zwłaszcza w błysku fleszy) stanik w panterkę! Sama sukienka w połączeniu z delikatnymi sandałkami na szpilce wyglądała naprawdę niesamowicie. My się jednak zastanawiamy nad zasadnością doboru takiego biustonosza... Kiedyś podobnie ubrała się Dorota Gardias!

Myślicie, że Kinga Rusin specjalnie wybrała taki stanik, żeby było go widać spod sukienki? Czy może po prostu nie przewidziała, że będzie on tak widoczny i nie zwróciła na to uwagi?

Kinga Rusin w granatowej sukience i staniku w panterkę.

Fajnie wyglądała?