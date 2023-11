4 z 6

W "M jak miłość" Adriana Kalska wciela się w Izę, kobietę z opieki społecznej, która po śmierci matki synka Marcina (Mikołaj Roznerski) pomagała mu walczyć, aby mu go nie odebrano. Mimo że z początku Iza nie była przychylna samotnemu ojcu, a przyczyny śmierci Kasi nie były wyjaśnione, kobieta przekonała się do Marcina i go pokochała...

Połączyło ich wielkie uczucie, jednak Iza miała narzeczonego Artura, który nie chciał zrozumieć, że dziewczyna go nie kocha. Zrobił wszystko by ich rozdzielić.

Iza nie uwierzyła w niewinność ukochanego, kiedy miał kłopoty z prawem. I dlatego się rozstali. Ale okazało się, że Iza jest z nim w ciąży. Artur to wykorzystał i sprawił, że Chodakowski nigdy nie dowiedział się o dziecku. A Izie wmawiał, że ojciec dziecka się ich wyparł.

Teraz niedawno Marcin dowiedział się, że ma córkę Maję i chce walczyć o nią. A Iza nie wie, co ma myśleć o jego postępowaniu.

