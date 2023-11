Na początku były to epizody w "Prawie Agaty" czy "Hotelu 52". Potem dostała większą rolę w serialu TVN w 2014 roku "Sama słodycz", gdzie grała u boku Piotra Adamczyka czy Natalii Klimas. W 2015 roku Adriana Kalska dołączyła do serialu "M jak miłość"!

Jednak aktorka cały czas ma plan nagrania własnej płyty!

Klaruje mi się w myślach, co chciałabym w tym kierunku robić. Nie zamierzam nagrywać płyty tylko po to, żeby ją nagrać - śpiewanie ma mnie wyrażać, dawać satysfakcję. Piszę teksty, na razie chowam je do szuflady, zobaczymy, co będzie w przyszłości. Miałam przygody z różnymi zespołami, nie zamykam się na taką współpracę.