W kolejnym odcinku ważną decyzję podejmie też Marcin (Mikołaj Roznerski), który spotka się z Anią (Maria Pawłowska) i... zaproponuje dziewczynie, by znów byli razem.

- Wiesz… ostatnio sporo o nas myślałam. Jesteśmy jak żuraw i czapla… Jakoś nie możemy się zgrać.

- No, nie bardzo nam to wychodzi, fakt… I wygląda na to, że... sami nie wiemy, czego chcemy. A gdybyśmy zaczęli jeszcze raz? Powoli… Co o tym myślisz?

- Chyba... jestem za!