Dzisiaj w programie "Dzień Dobry TVN" wyemitowano materiał o rodzinie Rozalii Mancewicz, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Na wizji pokazała się z mamą i pięknymi siostrami - Natalią i Laurą.

Nie da się ukryć, że siostry są do siebie bardzo podobne i można je pomylić. To co je łączy to przede wszystkim blond włosy i piękny, śnieżnobiały uśmiech. W rozmowie z Katarzyną Oblubińską przyznały, że często zdarzają się pomyłki ze strony nieznajomych ludzi:

Często nas ludzie mylą i myślą, że dziewczyny są mną i robią sobie zdjęcia z nimi. Nawet mama często się myli - wyznała Rozalia.

