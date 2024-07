Elżbieta Romanowska chudnie dzięki show "Taniec z gwiazdami"! Codziennie treningi z Rafałem Maserakiem dają efekty. Tym bardziej, że zaczynają od godzinnej ostrej rozgrzewki w stylu cardio. Dopiero potem przechodzą do tanecznych kroków. Tak oczywiście było przed kontuzją Elżbiety Romanowskiej, bo od kilku dni jej udział w show stoi pod znakiem zapytania.

Ela Romanowska schudła dzięki show Taniec z gwiazdami! Ile?

Do momentu kontuzji aktorce udało się jednak dużo wypracować. Po pierwsze zaskarbiła sobie sympatię widzów. Po drugie... zaczęła gubić zbędne kilogramy. Zauważyły to krawcowe, szyjące kreacje do show "Taniec z gwiazdami". Po dwóch miesiącach Romanowska schudła aż 10 kilogramów! Stało się to przy okazji, bo aktorka od początku deklarowała, że głównie chce się dobrze bawić w tym programie. Nie chodziło o odchudzanie się. A jednak! Udało się! Treningom pomogła również zmiana diety. Elżbieta Romanowska zaczęła prowadzić program dla Polsat Cafe "Grzeszki na widelcu". Zastąpiła wówczas ciężarną prowadzącą Annę Guzik. I opłaciło się! Bo teraz dieta Elżbiety jest zdrowsza, bardziej zbilansowana. Oby tak dalej! Trzymamy kciuki! Więcej o tym, jak zmienia się aktorka czytaj w najnowszym numerze magazynu "Flesz".

