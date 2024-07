1 z 8

Ruszają castingi do 4. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Władze TVP już we wrześniu podjęły decyzję, że powstanie kolejna odsłona wielkiego hitu o poszukujących miłości rolnikach i rolniczkach. Nowa 4. edycja show pojawi się na antenie Telewizyjnej Jedynki dopiero jesienią 2017 roku. Stacja jednak już rozpoczęła poszukiwania potencjalnych kandydatów do programu "Rolnik szuka żony". Na Facebooku pojawił się wpis, w którym producenci zachęcają do wzięcia udziału w reality show.

Jesteś rolnikiem lub rolniczką? A może hodowcą, pszczelarzem, rybakiem, pasterzem, sadownikiem lub adeptem innej części wiejskiej gospodarki? Masz dość samotności i chcesz poznać kogoś, z kim mógłbyś spędzić resztę życia? Rozpoczęły się poszukiwania rolników i rolniczek, które wezmą udział w 4 edycji programu Rolnik szuka żony TVP - czytamy na Facebooku.

Myślicie, że w 4. edycji programu rolnicy odnajdą swoje drugie połówki? Jest ktoś chętny do wysłania swojego zgłoszenia? Czy kolejna odsłona show zapewni jego uczestnikom sławę i pomoże wejść do wielkiego świata show-biznesu?

