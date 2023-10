Ale wiadomość! Roksana Węgiel i Kevin Mglej planują ślub. Zakochani bardzo poważnie podchodzą do swojego związku i nie ukrywają, że chcą zostać małżeństwem. Roksana Węgiel w rozmowie z mediami pochwaliła się swoim szczęściem i zdradziła, że wie już nawet, w jakiej sukni powie "tak" swojemu partnerowi. Sprawdźcie, co powiedziała Roksana Węgiel

Roksana Węgiel już nie ukrywa swojego szczęścia. Zaledwie kilka dni temu piosenkarka opublikowała w sieci zdjęcie pięknego pierścionka i zdradziła swoim fanom, że kilka miesięcy wcześniej zaręczyła się z partnerem. Roksana Węgiel zdradziła szczegóły zaręczyn z Kevinem Mglejem i opowiedziała nam o tej wyjątkowej i romantycznej chwili. Teraz okazuje się, że gwiazda planuje już ślub z ukochanym.

Roksana Węgiel w rozmowie ze "Światem Gwiazd" wyznała, że razem z Kevinem planują wziąć ślub kościelny. Piosenkarka zdradziła, że wie już, jaką suknię założy w tym wyjątkowym dniu.

Roksana Węgiel zdradziła przy okazji, czy po ślubie zamierza przyjąć nazwisko Kevine Mgleja. Artystka ma już konkretny plan.

A co z intercyzą przed ślubem? Roksana Węgiel nie ukrywa, że to trudny temat i jeszcze nie rozmawiała o tym ze swoim narzeczonym.

To jest taki newralgiczny temat. Raczej uważam, że jak jest się z kimś w małżeństwie to i tak wszystko macie wspólne i wszystko jest wasze więc...- mówiła gwiazda. To jest ciężki temat, jeszcze w sumie nie rozmawialiśmy o tym- dodała.