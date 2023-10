Odkąd Roksana Węgiel stała się pełnoletnia, zainteresowanie jej życiem osobistym wzrosło jeszcze bardziej. Zwłaszcza, że wokalistka ujawniła swój związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem. Atmosferę jeszcze bardziej podgrzała wiadomość o zaręczynach, które para ukrywała przez ostatnie tygodnie. Niektórzy fani byli wyraźnie zaskoczeni tym, jak dynamicznie rozwija się relacja nastoletniej piosenkarki. Gwiazda i jej ukochany remontują mieszkanie, w którym mają zamiar uwić sobie ciepłe gniazdko. Ale czy wszystko będą mieli wspólne? Artystka pogubiła się nieco, odpowiadając na pytanie o intercyzę.

Ostatnio Roksana Węgiel zdradziła szczegóły zaręczyn z Kevinem Mglejem. Internauci zastanawiają się, czy piosenkarka już myśli o ślubie ze starszym partnerem. Niektórzy fani zasugerowali wokalistce, że powinna poczekać z tak poważnymi decyzjami i dać sobie nieco więcej czasu. Jednak Roxie raczej nie przejmuje się opiniami internautów. Nastolatka ma już nawet wizję swojej sukni ślubnej. Wie też, czy przyjmie nazwisko przyszłego męża. A co ze wspólnym kontem?

Warto przypomnieć, że Roksana Węgiel została milionerką jeszcze przed 18. urodzinami. Wokalistka jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia i nic dziwnego, że sporo zarabia. Podobno artystka zarabia za koncert od 20 do nawet 30 tysięcy złotych. Czy zamierza podpisać intercyzę z Kevinem Mglejem? To pytanie okazało się dość problematyczne.

To jest taki newralgiczny temat. Uważam, że i tak, jak się jest z kimś w małżeństwie, to wszystko macie wspólne i wszystko jest jakby wasze, więc... To jest ciężki temat — przyznała w rozmowie z portalem Świat gwiazd.