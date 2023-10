Pod koniec maja Roksana Węgiel niespodziewanie ogłosiła na Instagramie, że jest zaręczona ze starszym o 8 lat partnerem, Kevinem Mglejem. Jak napisała, oświadczyny odbyły się już jakiś czas temu, jednak wokalistka zdecydowała się ogłosić tę nowinę dopiero teraz. W rozmowie z Party.pl Roksana Węgiel opowiedziała o szczegółach zaręczyn. Były spodziewane?

Roksana Węgiel o kulisach zaręczyn z Kevinem Mglejem

Roksana Węgiel i jej o 8 lat starszy partner, Kevin Mglej, od jakiegoś czasu są praktycznie nierozłączni. Nie dość, że spędzają razem czas wolny, to pracują wspólnie w muzycznym studio. Wygląda na to, że ich związek kwitnie, a potwierdzają to zaręczyny, które dopiero co ogłosiła Roksana Węgiel.

Teraz 18-letnia wokalistka w rozmowie z reporterem Party.pl uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała, jak wyglądał ten ważny w jej życiu moment.

- Kevin wszystko pięknie przygotował i zaaranżował, popłakałam się. Naprawdę to była mega wzruszająca chwila, przepiękny moment - wyznała Roksana Węgiel w rozmowie z Party.pl.

Roksana Węgiel dodała także, że same zaręczyny nie były dla niej dużym zaskoczeniem, bo już wcześniej rozmawiali na ten temat z Kevinem Mglejem. Przyznała, że rozmowa jest podstawą ich związku.

- Rozmowa jest bardzo ważna, cieszę się, bo tak naprawdę mamy niewyczerpane tematy - dodała Roksana Węgiel.

Co jeszcze w kwestii zaręczyn i związku zdradziła Roksana Węgiel? Obejrzyjcie nasze video!

Kurnikowski/AKPA