1 z 7

Już dziś wielki ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego! Para powie sakramentalne "tak" w kaplicy św. Jerzego w Windsorze o godzinie 12. Oczy całego świata będą zwrócone na Londyn, gdzie odbędzie się królewski ślub! Książęca para przysięgę złoży przed Justinem Welby, arcybiskupem Canterbury. Kto zaprowadzi Meghan Markle do ołtarza? Miał to zrobić jej ojciec Thomas Markle, ale w ostatniej chwili został odwołany jego przyjazd do Londynu. Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że wielkim marzeniem Meghan jest, żeby to mama Doria Ragland, zaprowadziła ją do ołtarza. Czy tak się stanie? Okaże się już dziś po południu! Na razie wiadomo na pewno, że w drodze do ołtarza Meghan towarzyszyć będą książę George i księżniczka Charlotte, tradycyjnie sypiący kwiaty. Przy ołtarzu czekać będzie na nią Harry i jego brat, William, który będzie jego świadkiem.

Na uroczystość zaproszono 2640 osób, wśród których znajdują się działacze charytatywni, gwiazdy i przedstawiciele rodziny królewskiej. Na ślubie zabraknie jednak rodzeństwa Meghan Markle. Dlaczego? Kim jest rodzina przyszłej księżnej Anglii? Szczegóły na kolejnych slajdach!

ZOBACZ: Suknia ślubna, świadkowie, pierwszy taniec - 5 rzeczy, które powinniście wiedzieć o ślubie Meghan Markle i księcia Harry'ego