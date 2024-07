Ostatnio szał na punkcie Roberta Pattinsona nieco zmalał. Mimo to i tak na widok aktora mdleją tłumy fanek. Być może liczba platonicznych miłości znów wzrośnie po emisji kolejnej części sagi "Zmierzch". Sposobem na ich serca ma być nowy image brytyjskiego gwiazdora, broda.



21 października paparazzi przyłapali gwiazdora na lotnisku w Los Angeles. Trudno było w nim rozpoznać przystojniaka z pierwszych stron gazet - wszystko przez gęstą brodę, za sprawą której wampiryczna uroda aktora nabrała nieco... wilkołakowatego charakteru.



Tak czy inaczej, aktor wyglądał całkiem nieźle - niektórzy mogliby mu zarzucić, że broda upodobniła do... kloszarda, ale nam się podoba. Tym bardziej, że aktor wciąż ubiera się świetnie - skórzana kurtka, niebieskie dżinsy i czarne tenisówki to idealny zestaw.



Drogie panie, co sądzicie o nowym stylu Pattinsona?



habibi



Reklama