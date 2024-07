Robert Lewandowski poluje?

Po długim i ciężkim sezonie, Robert Lewandowski zaczął zasłużone wakacje. Najpierw piłkarz Bayernu Monachium pojechał z żoną Anią do Trójmiasta, później zabrał ją na Ibizę, a teraz wypoczywa na Mazurach. Robert dba o to, żeby Ania podczas urlopu mogła odpocząć i się zrelaksować, więc nawet na zakupy wysyła ją helikopterem! ( Zobacz: Anna Lewandowska lata na zakupy helikopterem)

Reklama

Dziś Robert Lewandowski pochwalił się kolejnym zdjęciem z wakacji. Tym razem umieścił fotografię, na której widzimy go z bronią. Pod zdjęciem pojawił się podpis: “Hunting time! #poland #holiday #lastday #munich #hunter #rl9”. Czyżby Robert zaczął polować? Zobaczcie sami!

Reklama

Pod zdjęciem Roberta od razu pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. „Mam nadzieję, że to do celu, a nie do zwierząt”, pisali fani. Zobaczcie sami!