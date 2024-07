1 z 10

Robert Lewandowski został bohaterem wczorajszego meczu Polska-Dania. Kapitan polskiej reprezentacji strzelił trzy gole, które dały nam zwycięstwo i trzy punkty. Polska zagrała z Danią na Stadionie Narodowym w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w Rosji i choć prowadziliśmy 3:0, ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:2. Najpierw samobójczego gola strzelił Kamil Glik, a później zawaliła polska obrona i straciliśmy drugą bramkę. Do ostatnich minut było dużo stresu, ale ostatecznie udało się wygrać. I to dzięki Robertowi Lewandowskiemu, któremu już nikt nie zarzuci, że dla kadry nie strzela goli ;-) Zobaczcie, jak Robert cieszył się z goli!

Gol Roberta Lewandowskiego: