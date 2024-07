Anna i Robert Lewandowscy szykują się do narodzin dziecka! Za kilka tygodni na świecie pojawi się pierwsze dziecko sportowców, którzy już przygotowują pokoik dla maleństwa. Ostatnio Natalia Jakuła w PnŚ zdradziła, że Anna Lewandowska już od dawna ma przygotowaną wyprawkę a teraz trenerka pochwaliła się swoim fanom na Insta Stories fotkami, na których możemy zobaczyć, jak zamierzają udekorować dziecięcy pokój i jakie wybrali łóżeczko, które osobiście składa przyszły tata!

No to mamy co dzisiaj robić - napisała pod jednym ze zdjęć ciężarna Anna Lewandowska.