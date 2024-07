Natalia Jakuła i Anna Lewandowska wspierają się w czasie ciąży. Partnerka Tomasza Iwana, która już wkrótce urodzi syna Wiktora, pojawiła się w dzisiejszym wydaniu "Pytania na śniadanie" i zdradziła, jak przygotowuje się do roli mamy. Natalia Jakuła i Tomasz Iwan przyznali, że wciąż nie urządzili pokoju dla synka choć przyszła mama skompletowała już wyprawkę dla maleństwa. Jak się okazuje, w poszukiwaniach wyprawki pomagała jej ciężarna Anna Lewandowska!

Natalia Jakuła korzysta z porad ciężarnej Anny Lewandowskiej

Nie jest tajemnicą, że Natalia Jakuła urodzi przed Anną Lewandowską. Okazuje się jednak, że to nie Natalia pomagała Ani w wyborze wyprawki - wręcz przeciwnie - to żona Roberta doradzała partnerce Tomasza Iwana w przygotowaniach do narodzin synka. Natalia Jakuła w PnŚ przyznała, że Anna Lewandowska od dawna jest gotowa na przyjście na świat córeczki. Panie bardzo wspierają się w czasie ciąży i wymieniają doświadczeniami. Natalia zdradziła, że jest z Anią "na gorącej linii".

Ania czeka, kibicuje, później będzie pytała o doznania. Fajnie mieć takie wsparcie, jeżeli jest osoba, która jest w takim samym stanie, ma podobne odczucia. Wymieniamy się poradami, Ania ma dużo fajnych wskazówek, sama też bardzo wcześnie wybrała wyprawkę, podpowiadała co najlepiej wybrać- powiedziała Natalia Jakuła.

Natalia Jakuła powiedziała również, dlaczego zdecydowała się prowadzić bloga, na którym pisze o swojej ciąży.

Ciąża była inspiracją do bloga, wcześniej nie miałam takiego pomysłu. Kiedy zaszłam w ciążę sama czytałam blogi i szukałam informacji, nie mogłam ich znaleźć. Sama miałam ochotę dzielić się tymi swoimi doświadczeniami, odczuciami. Za dużo nie pracuję, bo już trzeba odpoczywać, więc piszę. Jestem zaskoczona, że ten blog ma taki odbiór.

Zobaczcie, jak Natalia Jakuła prezentowała się w "Pytaniu na Śniadanie"!

Przyszła mama zdradziła, że przy poszukiwaniu wyprawki pomogła jej Anna Lewandowska.

