Robert Lewandowski przekazał narty na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Znany piłkarz bardzo mocno zaangażował się w tegoroczny finał. Gwiazdor sportu ma wielkie serce!

Reklama

Narty Lewandowskiego na aukcji WOŚP

24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę 10 stycznia. Do tegorocznej akcji dołączyło się wiele znanych i lubianych osób. Wśród nich nie zabrakło najsłynniejszego polskiego piłkarza i jego żony. Anna Lewandowska przekazała na aukcję swoje kimono, a Robert - buty do gry w piłkę. Jednak to nie wszystko! Robert poszedł o krok dalej i przekazał na licytację także narty. Jest to sprzęt pochodzących z

juniorskiej serii Rossignol Bayern Monachium, z logo i kolorami klubu. Oczywiście z podpisem piłkarza!

Podczas zeszłotygodniowego Wieczoru Dobroczynnego fundacji Ex Animo, identyczne narty, z

podpisem Roberta Lewandowskiego, osiągnęły kwotę 15000 złotych. Aukcja, która była głównym

punktem wieczoru miała na celu zebranie środków, które w całości zostały przeznaczone na pomoc

Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka.

Zobacz także

Przypomnijmy, że również prezydent prezydent Andrzej Duda przekazał na aukcję swoje narty. Ich wartość w tej chwili sięga już ponad 7 tysięcy złotych!

Zobacz też: Robert Lewandowski zaliczył wpadkę! No cóż, zdarza się nawet najlepszym...

Narty z podpisem Robert Lewandowskiego trafią na licytację

Materiały prasowe

Anna Lewandowska przekazała na aukcje WOŚP swoje kimono