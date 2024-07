Robert Lewandowski i Leo Messi to jedni z najlepszych piłkarzy na świecie. Jaki może być sekret ich sukcesu? Okazuje się, że znany trener Pep Guardiola zabronił im na dzień przed meczem uprawiać seks po północy. I efekty są widoczne na piłkarskim boisku!

Francuski szkoleniowiec, który pracował zarówno z Messim, jak i Lewandowskim zakazywał gwiazdom swoich zespołów seksu po północy, co przynosiło dobre efekty. Ujawnił to piłkarz Samir Nasri, który w rozmowie z „L'Equipe” powiedział, że sukcesy Leo Messiego i Roberta Lewandowskiego to efekt nowego podejścia do uprawiania seksu przez piłkarzy.

Pep poradził nam, abyśmy nie uprawiali seksu po północy. Powiedział nam, że dzięki temu wydobył to, co najlepsze z Messiego i Lewandowskiego. Pep Guardiola trenował Messiego w Barcelonie i Lewandowskiego w Bayernie - przytaczana jest wypowiedź piłkarza na Twitterze.

A tak brzmi cała wypowiedzi Nasri przetłumaczona przez "Przegląd sportowy":

Wprowadził sporo zmian w polityce żywieniowej, ale to nie było najciekawszą historią. Tą jest ta związana z seksem. Guardiola opowiedział nam, że każda nasza aktywność seksualna musi mieć miejsce przed północą, co miało nam pomóc w lepszym śnie i w konsekwencji w regeneracji. I chciał, aby piłkarze tak się zachowywali niezależnie od tego, czy następnego dnia grają mecz, czy mają wolne. Pep opowiedział nam, że wprowadził to w Barcelonie Messiemu, a ten nagle przestał mieć problemy z kontuzjami mięśniowymi. W Bayernie Monachium zrobił to z kolei z Robertem Lewandowskim, który po jakimś czasie także w pełni wyzdrowiał – powiedział Nasri w „L'Equipe”.

A my jesteśmy ciekawi co na to wszystko Anna Lewandowska? :)

