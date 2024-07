Robert Kozyra ogromną popularność zdobył jurorując w trzech edycjach programu "Mam Talent". Był szef Radia Zet słynie również z zamiłowania do luksusu i miłości do Londynu. W każdej wolnej chwili udaje się do Anglii, gdyż czuje się tam jak w domu.

Reklama

Niestety podczas ostatniego pobytu w Wielkiej Brytanii Kozyra miał wypadek. Na ulicy został potrącony przez motocyklistę.

- Gdy Robert szedł chodnikiem, jakiś wariat wjechał w niego motocyklem. Prawdopodobnie był pod wpływem środków odurzających - przytacza słowa znajomej Roberta "Na żywo".

Tygodnik informuje również, że po całym zdarzeniu dziennikarz poturbowany do szpitala. Na szczęście wszystko skończyło się na stłuczeniach, a Kozyra wraca już do zdrowia. Zobacz: Kozyra mógł umrzeć z przejedzenia. A zjadł tylko...

Reklama

Robert Kozyra w jury "Mam Talent":