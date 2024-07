Madonna po 30 latach kariery w show-biznesie wciąż znajduje się na absolutnym szczycie. Ostatnio zachwyciła i zaszokowała po raz kolejny - na rozdaniu nagród "Billboardu", gdzie zgarnęła trzy statuetki. Przypomnijmy: 55-letnia Madonna szokuje na Billboard Awards

Królowa Popu to nie tylko muzyka, ale całe imperium - filmy, ubrania, perfumy, akcesoria i wszystko to znajduje miliony nabywców na całym świecie. Wraz z córką Lourdes stworzyła też linię ubrań dla nastolatek "Material Girl", która sprzedawana jest głównie w Stanach Zjednoczonych. Co sezon matka z córką wybierają nową twarz kolekcji - w przeszłości reklamowały ją już Taylor Momsen, Kelly Osbourne czy Georgia May Jagger. Teraz przyszedł czas na kolejną i tym razem gwiazdy postawiły na muzyczną sensację ostatnich miesięcy - Ritę Orę:



Lourdes jest wielką fanką Rity i była na kilku jej koncertach i przeforsowała ten pomysł u Madonny. Rita Ora poznała gwiazdę na gali MET w Nowym Jorku i Madonna była nią zachwyconą, więc zgodziła się bez wahania. Ora to wielka fanka Królowej Popu, a dodatkowo to dla niej szansa, żeby zaistnieć w USA - zdradza źródło dziennika "The Sun".

Madonna i Rita Ora spotkały się ostatnio ponownie w Londynie podczas koncertu "Chime for Change". Waszym zdaniem Ora pasuje do wizji mody kreowanej przez Madonnę i jej córkę?

