1 stycznia 2010 roku na świat przyszło pierwsze dziecko Reni Jusis i Tomka Makowieckiego. Para wiele razy mówiła o tym jak bardzo dba o swojego malucha. Reni nawet z gwiazdy estrady została pełnoetatową mamą propagującą ekologiczne wychowanie i niechęć do szczepionek. W programach śniadaniowych pojawiała się jako specjalista od "eko-dzieci" i doradzała innym mamom jak należy odżywiać czy usypiać dziecko.



Doświadczenie zebrane przez ostatni rok pozwoliło Reni podjąć decyzję o drugiej ciąży. Jak informuje "Na żywo" pierwsza ciąża piosenkarki "była planowana i bardzo chciana".



- Reni w pełni oddaje się wychowaniu Teosia. Uważa, że czas aż do pójścia dziecka do przedszkola to okres, kiedy buduje się z nim najsilniejszą więź - mówi osoba z otoczenia pary w rozmowie z tygodnikiem.



Podobno drugie dziecko Reni i Tomka ma przyjść na świat na początku przyszłego roku. Jeśli tak to z zapowiadanej płyty chyba nic na razie nie wyjdzie.



