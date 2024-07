Margaret i Dawid Podsiadło idą jak burza. W ubiegłym roku podbili listy przebojów, a efektem popularności są ich pierwsze duże kontrakty reklamowe. Sieć telefonii komórkowej zdecydowała się na wykorzystanie wizerunku młodych gwiazd w celu promocji swoich nowych usług. Do telewizji trafiły pierwsze spoty, w których oboje wykonują swoje największe przeboje.

Nie jest zaskoczeniem, że Margaret śpiewa "Thank You Very Much", a Dawid "Trójkąty i kwadraty". Oba utwory zyskały gigantyczną popularność, w przypadku tej pierwszej nawet za granicą. W wideo wykorzystano ciekawe efekty.

Który spot lepszy?

