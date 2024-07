2 z 13

ESSIE – MADISON AVE-HUE - kolekcja wiosna 2013

“Moja fascynacja modą prowadzi mnie do najpiękniejszych miejsc na świecie, pełnych najnowszych trendów, a następnie z powrotem do domu, do najbardziej zdolnych projektantów. Pierwszy przystanek, madison ave-hue, nowe pomysły zawsze przychodzą do głowy, kiedy przechadzam się słynnymi, eleganckimi ulicami mojego rodzinnego miasta, Nowego Jorku. Potem, moja miłość do Paryża zabiera mnie na avenue maintain, mój hołd złożony tej wielkiej damie paryskich ulic – nie potrafię oprzeć się jej aurze elegancji i uosobienia stylu. W Londynie, stolicy wyrafinowania, staram się poznawać mnóstwo ludzi, bond with whomever bo zawsze oczarowuje mnie to miasto. Następnie podążam za głosem serca do Monachium, na jeden z królewskich traktów, maximillian strasse-her, którego inaczej nie da się opisać. Kiedy jestem w Japonii, mówię sobie go ginza, i ruszam do miejsca, w którym tradycyjna kultura łączy się z nowoczesnym luksusem. Ostatni przystanek w wiosennej podróży dookoła świata to, hip-anema, i światowej klasy sklepy tuż przy słynnych plażach w Rio, po prostu nie da się ich ominąć. Najmodniejsze miejsca całego świata stanowią niewyczerpane źródło inspiracji i pozwalają na zaprezentowanie najlepszych kolorów dla nadchodzącego sezonu. Wkrocz do świata mody i chodźmy razem na zakupy!”

Cena ok. 45 zł