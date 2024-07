Jednym z producentów filmu "Sztuka Kochania" jest Piotr Woźniak Starak, który miał okazję przemówić na oficjalnej premierze. Mąż Agnieszki Woźniak Starak zaskoczył wszystkich. Wydawać by się mogło, że jest trochę roztargniony bądź zestresowany. Dlaczego? Sami zobaczcie!

Piotr na premierze "Sztuki Kochania" pojawił się z piękną żoną, Agnieszką. Oczywiście na scenie podziękował prezenterce, która była dla niego inspiracją do stworzenia filmu o życiu Michaliny Wisłockiej. Jednak czasami brakowało mu słów... Stres, a może przemęczenie? Na koniec z kolei Woźniak Starak stwierdził, że gdyby nie reszta ekipy, film na pewno nie powstałby. Użył jednak mocniejszych słów:

Wow! Dziękuję państwu, bo to jest ten moment, kiedy jesteśmy tu, a wszystkie fotele są pełne. Wiem, że państwo nas oceną, opinie mogą być różne, ale myśmy z tą ekipą zrobili coś, czemu oddaliśmy serce i krew. Ja naprawdę nauczyłem się myśleć po kobiecemu. Ja chciałem powiedzieć, tak, moja żona czytała, ona to miała, ja to przejąłem jako producent i tak wyszło. Bez tych państwa tam z tyłu, powiem jak Wisłocka, ch***a byśmy zdziałali - mówił Woźniak Starak.